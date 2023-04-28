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В атмосфере экзопланеты впервые нашли редкий металл

Ученые из Лундского университета в Швеции проанализировали атмосферу горячей экзопланеты KELT-9 b. Она расположена на расстоянии 670 световых лет от Земли.

В атмосфере экзопланеты впервые нашли редкий металл
© NASA

Исследование показало, что в атмосфере содержится редкий элемент под названием тербий. Этот металл впервые был обнаружен вне нашей планеты.

Экзопланету KELT-9 b открыли в 2016 году. Предыдущие измерения показали, что температура на ее поверхности достигает 4000 градусов Цельсия.

Авторы новой научной работы представили новый метод, позволяющий получить больше данных о составе атмосферы. С его помощью они идентифицировали семь редких элементов, включая тербий, который ранее никогда не выявляли в атмосферах экзопланет.

Тербий – редкоземельный металл, относящийся к так называемым лантаноидам. Это вещество открыл шведский химик Карл Густав Мосандер в 1843 году. Тербий не встречается в природе в чистом виде, но входит в состав ряда минералов.

«Обнаружить тербий в атмосфере экзопланеты было очень удивительно», – отметил автор исследования Николас Борсато.

Анализ тяжелых элементов в атмосфере поможет ученым определить возраст экзопланеты и то, как она сформировалась, сообщает Astronomy&Astrophysics.

«Чем лучше мы узнаем другие планеты, тем больше у нас шансов найти Землю 2.0 в будущем», – рассказали исследователи.

Ранее сообщалось, что астрономы открыли две водных экзопланеты. Температура на них настолько высока, что океаны кипят. Планету признали непригодной для развития жизни.

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