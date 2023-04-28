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Усовершенствован органоид сердца

Австралийская команда ученых из Кимрского научно-исследовательского института Бергхофера усовершенствовали органоид сердца: в нее внедрили сосудистую систему. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые усовершенствовали органоид сердца
© Unsplash

Органоиды — крошечные модели органов, которые выращиваются из плюрипотентных стволовых клеток человека. До этого момента специалистам удавалось создавать сердца из клеток, удерживающих ткани вместе, и клеток, заставляющих сердца сокращаться.

Новая работа показала возможность сформировать клетки сосудистой системы. Такие органоиды более точно имитируют человеческое сердце и позволят проводить гораздо более точные испытания новых лекарств, а также приблизят исследователей к созданию полноценных трансплантатов.

Каждый из выращенных органоидов обладает размером с семя — всего 1,5 миллиметра в поперечном сечении. Однако внутри находится 50 тысяч клеток.

Теперь авторы планируют сосредоточиться на поиске терапевтических средств для восстановления различных типов повреждений сердца. Одно из таких направлений — воспаление, которое является реакцией организма на нарушение обмена веществ или COVID-19. Это приводит к тому, что сердце не может полностью расслабиться, а также наполниться достаточным количеством крови.

В апреле 2023 года сотрудники Мюнхенского технического университета (TUM) представили полумиллиметровый органоид сердца из стволовых клеток человека. Команда стала первой в мире, которой удалось создать модель сердца как из клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов), так и из клеток внешнего слоя сердечной стенки (эпикард).

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