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В Анапе археологи обнаружили погребальный инвентарь племён синдов

«Живая Кубань» сообщает, что захоронения древних племён были обнаружены в Анапе. Археологи изучили 24 участка, которые находились в грунтовых ямах, обложенных камнями.

В Анапе бнаружен погребальный инвентарь племён синдов
© Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты нашли погребальный инвентарь, в числе которого лепная керамическая посуда, железные серпы, бронзовые браслеты, железные серпы, фрагменты украшений одежды, глиняные пряслица, серьги.

В захоронениях воинов находились железные наконечники копий, кинжал, топор, ножи. Все найденные предметы отправят в музеи.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учёные считают, что памятник относится к VII-VI векам до нашей эры. В то время проживали племена синдов – они находились в Северном Причерноморье.

Речь идёт о Таманском полуострове и побережье Чёрного моря до Новороссийска.

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