В Анапе бнаружен погребальный инвентарь племён синдов

В Анапе археологи обнаружили погребальный инвентарь племён синдов
«Живая Кубань» сообщает, что захоронения древних племён были обнаружены в Анапе. Археологи изучили 24 участка, которые находились в грунтовых ямах, обложенных камнями.
Специалисты нашли погребальный инвентарь, в числе которого лепная керамическая посуда, железные серпы, бронзовые браслеты, железные серпы, фрагменты украшений одежды, глиняные пряслица, серьги.
В захоронениях воинов находились железные наконечники копий, кинжал, топор, ножи. Все найденные предметы отправят в музеи.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Учёные считают, что памятник относится к VII-VI векам до нашей эры. В то время проживали племена синдов – они находились в Северном Причерноморье.
Речь идёт о Таманском полуострове и побережье Чёрного моря до Новороссийска.