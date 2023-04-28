В Анапе бнаружен погребальный инвентарь племён синдов

«Живая Кубань» сообщает, что захоронения древних племён были обнаружены в Анапе. Археологи изучили 24 участка, которые находились в грунтовых ямах, обложенных камнями.

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Специалисты нашли погребальный инвентарь, в числе которого лепная керамическая посуда, железные серпы, бронзовые браслеты, железные серпы, фрагменты украшений одежды, глиняные пряслица, серьги.

В захоронениях воинов находились железные наконечники копий, кинжал, топор, ножи. Все найденные предметы отправят в музеи.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учёные считают, что памятник относится к VII-VI векам до нашей эры. В то время проживали племена синдов – они находились в Северном Причерноморье.