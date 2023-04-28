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Воровавшего запчасти экс-сотрудника Apple приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего сотрудника Apple Дхирендру Прасада приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу в $17 млн в качестве компенсации бренду. Как сообщает портал MacRumors, его обвинили в мошенничестве после кражи нескольких миллионов долларов у компании из Купертино.

Воровавший запчасти экс-сотрудник Apple получил три года тюрьмы
© Unsplash

Прасад работал в Apple в период с 2008 по 2018 год в департаменте глобальной цепочки поставок услуг. Его работа заключалась в покупке запасных деталей для обслуживания старых устройств бренда. В 2011 году мужчина начал принимать откаты, завышать счета-фактуры и красть детали, которые впоследствии перепродавал вместе со своими соучастниками. Общий ущерб, причиненный Apple, оценили в $17 млн, $5,5 из которых уже были изъяты у Прасада государством.

После отбывания тюремного срока экс-сотрудник Apple будет освобожден под надзор полиции и будет состоять на учете в правоохранительных органах еще три года.

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