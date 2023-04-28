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Разработаны термостабильные и долговечные пластыри для вакцинации

Разработанный учеными прибор выпускает специальные пластыри с микроиглами, в которых содержится вакцина. Пластыри можно хранить при комнатной температуре и использовать даже при нехватке медицинского персонала, что облегчит вакцинацию бедных стран. Исследование опубликовано в журнале Nature Biotechnology.

Разработаны термостабильные и долговечные пластыри для вакцинации
© Inscience.news

В слаборазвитых странах высок риск новых вспышек COVID-19 и других инфекций. Причина в том, что население этих государств плохо вакцинировано. Связано это в том числе и с недостатком вакцин: их транспортировка требует специальных холодильных камер. Кроме того, в таких странах не хватает квалифицированных медиков. Все это замедляет темпы массовой вакцинации. Однако теперь ученые разработали принтер, способный печатать пластыри с лекарством, который поможет вакцинировать население бедных стран.

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Процесс отливки пластырей проходит в два этапа. Сначала в форму загружались и стабилизировались вакцинные «чернила». Вещество состояло из молекул РНК-вакцины от коронавируса, которые были инкапсулированы в липидные наночастицы. За счет этого вакцина остается стабильной в течение длительного периода времени. Затем форма заполнялась полимерным веществом, которое формировало основу пластыря. Все растворы заливались посредством вакуумной технологии, которая предотвращала образование пузырьков в пластырях. По итогу пластыри с пирамидальными иглами получились небольшими 一 с ноготь большого пальца. Чтобы сократить отходы и время высыхания, исследователи использовали минимальный объем «чернил» и сделали возможным одновременное заполнение нескольких форм. Помимо этого, все процессы разработчики сделали автоматизированными.

Чтобы проверить срок хранения вакцин, ученые провели эксперимент. Они протестировали на мышах пластыри, до этого хранившиеся на протяжении шести месяцев при температуре 4°C и 25°C. Также некоторые животные получили вакцину, которая хранилась месяц при температуре 37°C. В результате у животных, вакцинированных пластырями, реакция на инфекцию была аналогичной реакции мышей, получивших традиционную вакцину. Это подтверждает, что разработанные микроигольные вакцины эффективны так же, как и обычные.

Сейчас принтер способен изготовить 100 пластырей за 48 часов, а сами лекарства могут храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Ученые хотят увеличить производительность прибора и адаптировать процесс под производство других типов вакцин, не только от COVID-19. Изобретение позволит расширить доступ к медикаментам в странах с ограниченными ресурсами.

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