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Microsoft прекратила выпуск крупных обновлений для Windows 10

Компания Microsoft предупредила о прекращении выпуска новых крупных обновлений для операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал PC World.

Microsoft прекратит выпуск крупных обновлений для Windows 10
© Газета.ru

Windows 10 22H2 станет последней официальной версией этой операционной системы. Компания продолжит выпускать ежемесячные обновления безопасности до конца жизненного цикла этой ОС, но никаких новых функций для пользователей не предвидится.

Microsoft решилась на такой шаг, чтобы заставить пользователей постепенно отказываться от «десятки» в пользу Windows 1, релиз которой состоялся в 2021 году. Известно, что официальная поддержка Windows 10 будет завершена 14 октября 2025 года.

«Windows 10 пока еще жива, но движется навстречу своему концу», — пишет портал PC World.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в тестовых сборках операционной системы Windows 11 появились две функции, которые в прошлом присутствовали в Windows 10, — речь идет о возможности отключения группировки кнопок на панели задач и отображении названий окон рядом с иконками приложений.

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