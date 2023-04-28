Смартфон Redmi Note 12 Pro загорелся в нагрудном кармане владельца

Новый смартфон Redmi Note 12 Pro загорелся и оплавился в нагрудном кармане владельца, который рассказал об этом инциденте в Twitter, прикрепив фотографии уничтоженного устройства.

© naveendahiya159/Twitter

Пострадавшего зовут Навин Дахия, он проживает в Индии. По его словам, он приобрел смартфон 13 февраля 2023 года. Через два месяца он отправился с ним на работу в поле, положив его в нагрудный карман рубашки. Внезапно Дахия почувствовал сильное жжение в кармане и обнаружил, что смартфон горит.

«Я вытащил смартфон и положил его на землю. Слава богу, я никак не пострадал. Тем не менее, мой телефон полностью уничтожен. В момент инцидента гаджет не использовался», — утверждает владелец устройства.

По его словам, на следующий день он обратился в службу поддержки Redmi, но не получил адекватного ответа по поводу своей проблемы. Дахия утверждает, что, если компания так и не отреагирует на его просьбы провести расследование возгорания, то он подаст на Redmi в суд.