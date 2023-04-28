Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

На кадрах виден разряд молнии по стартовой площадке. Непогода заставила отложить запуск ракеты на неопределенный срок. Falcon Heavy — ракета, произведенная компанией SpaceX. Владельцем организации является американский бизнесмен Илон Маск.

На прошлой неделе ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.