$81.56-0.0790.20+0.06
45 минут назад

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке

Вечерняя Москва

Запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy отложили из-за удара молнии по стартовой площадке. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

На кадрах виден разряд молнии по стартовой площадке. Непогода заставила отложить запуск ракеты на неопределенный срок. Falcon Heavy — ракета, произведенная компанией SpaceX. Владельцем организации является американский бизнесмен Илон Маск.

На прошлой неделе ракета-носитель с прототипом космического корабля Starship, запуск которой произошел 20 апреля, взорвалась через четыре минуты после старта. При этом в пресс-службе SpaceX отметили, что испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

После взрыва корабля состояние Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов. По итогам отчета Tesla за первый квартал чистая прибыль Маска снизилась на 24 процента и составила 2,51 миллиарда долларов. Прибыль в расчете на акцию при этом равнялась 0,85 доллара.

Наука и техника,Видео,Илон Маск,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий