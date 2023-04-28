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Еврокомиссия предложила ввести патенты для smart-технологий

Европейская комиссия предложила создать новую систему патентов для растущего числа smart-устройств. Новые правила позволят избежать излишних судебных исков между компаниями, надеются чиновники.

Еврокомиссия предложила ввести патенты для smart-технологий
© Plus-one.ru

В предложенной Еврокомиссией системе компании в сфере smart-разработок смогут получать особые патенты, необходимые для использования конкретных технологий разными компаниями. Как сообщает Reuters, под регулирование подпадут разработчики в таких секторах, как телекоммуникации, компьютеры, платежные системы, 5G, Wi-Fi, Bluetooth.

Документ поможет производителям оборудования привести свою работу в соответствие с международными стандартами. После регистрации своей разработки компания будет в течение девяти месяцев ждать решения от Евросоюза. В этот срок чиновники должны разработать четко определенные границы интеллектуальной собственности и определить, на какие выплаты может рассчитывать компания, если кто-то будет использовать технологию. Таким образом в Еврокомиссии надеются сократить число исков.

Plus-One.ru рассказывал, что власти Евросоюза надеются создать сектор «зеленых» технологий, который сможет успешно конкурировать с Китаем, где разрабатывается большинство инноваций в солнечной и ветровой энергетике.

Также в Еврокомиссии предложили ввести особые условия для технологий, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. Например, государство сможет использовать запатентованную технологию, если она поможет в борьбе с пандемией.

По мнению чиновников Еврокомиссии, новые правила помогут избежать судебных исков и создадут прозрачную систему регулирования отношений между изобретателями. Однако в лоббистской фирме IP Europe считают, что новая система создает дополнительные препятствия на пути инноваторов и задержки в судопроизводстве.

Прежде чем они вступят в силу, предложенные Еврокомиссией меры должны поддержать в Европейском парламенте и Европейском совете.

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