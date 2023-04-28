Названа исходящая от ChatGPT опасность

Расширение возможностей киберпреступников назвали одой из основных опасностей, которая исходит от интеллектуальных чат-ботов, в частности ChatGPT. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель генерального директора «Группы Т1» по технологическому развитию Антон Якимов.

«Массовое использование ChatGPT не прошло мимо киберпреступников: с его помощью они могут извлекать полезную информацию из любых данных, уточнять вопросы и запросы пользователей, анализировать их данные и прогнозировать дальнейшее поведение. Проблема и опасность ChatGPT заключается в том, что чат-бот может без труда предоставить информацию о том, как создать вредоносный код, вирус или программу», — отметил замглавы «Группы Т1».

Якимов добавил, что именно развитие нейросетей вывело на новый уровень процессы идентификации жертв и кражи их данных киберпреступниками. Для простых граждан это обернется тем, что они будут сталкиваться как с очевидными угрозами, так и с теми, которые почти невозможно распознать. При этом используемые злоумышленниками методики и схемы постоянно модифицируются.