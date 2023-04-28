В робособак Boston Dynamics интегрировали ChatGPT

Boston Dynamics, известная своими роботами и вирусными видео, опубликовала новый ролик с робопсом Spot.

© YouTube/Underfitted

На этот раз детище компании продемонстрировало умение общаться с помощью искусственного интеллекта.

В видео, продолжительностью около двух минут, робот Spot отвечает на вопросы, заданные ему естественным языком, такие как «Ты стоишь?» и «Какой уровень заряда твоей батареи?». Для этого робот использует технологию ChatGPT от OpenAI и голосовой синтез от Google.

На видео, снятом в лаборатории Levatas, робот Spot также отвечает на специфические вопросы о миссиях, например: «Сколько проверок у тебя в следующей миссии?» или «Опиши свою последнюю миссию».