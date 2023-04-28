$81.56-0.0790.20+0.06

Учёные изобрели самозаживляющуюся кожу из грибов

Инженеры из Ньюкаслского и Нортумбрийского университетов разработали материал, напоминающий кожу и способный самостоятельно восстанавливаться после повреждений.

Учёные изобрели самозаживляющуюся кожу из грибов
© Ferra.ru

Основой для него послужили нитевидные структуры грибов, называемые мицелием. Учёные вырастили мицелий в специальной питательной среде, после чего на поверхности образовалась плёнка.

Её исследователи очистили и высушили, получив тонкий материал, похожий на кожу. В нём сохранились функциональные узелки мицелии, способные вернуться к жизни и вырастить больше нитевидного материала.

После прокола материала и обработки его питательным раствором узелки оживали, и мицелий заполнял проколотые отверстия. Несмотря на видимые следы восстановления, новый материал был таким же прочным, как и неповрежденные участки.

По мнению учёных, в будущем такая технология может использоваться для создания кожаных изделий, способных самостоятельно восстанавливаться после повреждений.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий