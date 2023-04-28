Учёные изобрели самозаживляющуюся кожу из грибов

Инженеры из Ньюкаслского и Нортумбрийского университетов разработали материал, напоминающий кожу и способный самостоятельно восстанавливаться после повреждений.

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Основой для него послужили нитевидные структуры грибов, называемые мицелием. Учёные вырастили мицелий в специальной питательной среде, после чего на поверхности образовалась плёнка.

Её исследователи очистили и высушили, получив тонкий материал, похожий на кожу. В нём сохранились функциональные узелки мицелии, способные вернуться к жизни и вырастить больше нитевидного материала.

После прокола материала и обработки его питательным раствором узелки оживали, и мицелий заполнял проколотые отверстия. Несмотря на видимые следы восстановления, новый материал был таким же прочным, как и неповрежденные участки.