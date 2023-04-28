Apple обновит проводные наушники EarPods

По последним данным, все четыре модели iPhone 15 будут оснащены портом USB-C вместо Lightning.

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В связи с этим сразу несколько аксессуаров Apple также перейдут на данный разъём. Одним из них, по словам инсайдеров, станут проводные наушники EarPods. Более того — данный девайс уже находится в массовом производстве.

Сообщается, что обновлённые EarPods будут подключаться напрямую к порту USB-C на моделях iPhone 15 без использования адаптера. В настоящее время проводные наушники Apple доступны с разъемами Lightning или 3,5 мм аудио. Обе версии стоят $19.

Стоит отметить, что общая популярность EarPods снизилась после выпуска беспроводных AirPods в 2016 году. Но именно данное устройство остаётся более доступным вариантом для покупателей с точки зрения цены.