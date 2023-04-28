iPhone 12 mini подешевел в России на 20 тысяч рублей

«Смартфон iPhone 12 mini — находка для тех, кто устал от смартфонов-"лопат". Гаджет миниатюрный, но при этом мощный. Как и современные флагманы Apple, он поддерживает новейшую версию iOS, но при этом может похвастаться низкой ценой», — прокомментировали удешевление девайса журналисты медиа.