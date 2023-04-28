Мордовские ученые разработали легкий бетон

Облегченный вариант бетона разработали ученые Мордовского госуниверситета. Удельный вес нового материала вдвое меньше, чем у традиционного, а по прочности легкий бетон не только не уступает обычному, а даже превосходит его.

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Как сообщила пресс-служба МГУ им. Огарева, новинка имеет и другие преимущества: это повышенная водонепроницаемость и морозостойкость, а также вдвое сниженный показатель усадочной деформации.

Такого эффекта удалось достичь благодаря включению в состав материала добавок упрочняющего и расширяющего действия на основе местного сырья.

- Основной упор делался на использовании минерально-сырьевой базы республики и традиционных материалов отечественных производств, обеспечивающих доступность и эффективность разработанной технологии, — пояснил кандидат технических наук, старший научный сотрудник МГУ им. Огарева Артемий Балыков.

По сравнению с известными аналогами главными достоинствами технологии, разработанной учеными мордовского вуза, можно назвать многовариантность составов и меньшую цементоемкость. Еще один плюс - низкая себестоимость: рецептура легкого бетона включает в себя природное минеральное сырье, распространенное во многих регионах РФ.