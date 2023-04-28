$81.56-0.0790.20+0.06
1 час назад

В РФ разработали платформу для генерации бизнес-идей на основе искусственного интеллекта

ТАСС

Платформа для генерации бизнес-идей на основе искусственного интеллекта "Конструкториум AI" разработана в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В РФ разработали платформу для генерации бизнес-идей на основе ИИ
Фото: ТАССТАСС

"При поддержке платформы для начинающих предпринимателей "Конструкториум" запустили сервис "Конструкториум AI", [он] функционирует на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать новые бизнес-идеи", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пользователю необходимо выбрать одно из направлений - креатив или логика, и обозначить нишу, в числе которых могут быть менеджмент, дизайн, бизнес-аналитика, экология, научная деятельность, архитектура, спорт, компьютерные игры, мода. Если желаемого направления нет, его можно добавить на платформу. Финальный шаг - выбор условий для старта: без стартового капитала, своими силами, с быстрой окупаемостью, в качестве пассивного дохода или работая из дома.

Результаты, которые представляет платформа, включают саму идею, возможные варианты названия бизнеса, конкурентные преимущества, описание стартового капитала и оценку перспективности. Сгенерированные идеи пользователей попадают в единую базу, где другие пользователи смогут оценивать потенциальные бизнес-проекты.

"Нейросети и искусственный интеллект сегодня - одни из самых вирусных тем, поэтому мы уверены, что разработанный продукт не только привлечет большое внимание молодых предпринимателей, но и заставит менее активную аудиторию рассмотреть предпринимательство как потенциальную деятельность. Выбирая идеи или оценивая их на платформе, молодой человек примеряет их на себя, создавая ассоциацию с ролью будущего предпринимателя. Конечно, не стоит полностью доверять искусственному интеллекту при создании бизнес-стратегий, но для поиска новых идей и зон роста "Конструкториум АI" точно будет полезен", - приводятся в сообщении слова руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно.

Платформа "Конструкториум" - это единая точка навигации, поддержки и обучения предпринимателей в возрасте от 14 до 24 лет. Сервис аккумулирует федеральные и региональные меры поддержки молодых предпринимателей, позволяет подобрать команду для реализации своего стартапа или изучить вакансии в запускаемых проектах, ознакомиться с особенностями патентования результатов интеллектуальной деятельности, а также активно использовать образовательный блок по бизнес-направлениям. В связке с платформой функционирует частный венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", капитал которого составляет 1 млрд рублей. Объем инвестиций в проекты молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 24 лет может составлять от 500 тыс. до 50 млн рублей.

Наука и техника,Агентство стратегических инициатив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий