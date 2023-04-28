В РФ разработали платформу для генерации бизнес-идей на основе ИИ

Платформа для генерации бизнес-идей на основе искусственного интеллекта "Конструкториум AI" разработана в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"При поддержке платформы для начинающих предпринимателей "Конструкториум" запустили сервис "Конструкториум AI", [он] функционирует на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать новые бизнес-идеи", - говорится в сообщении.
Пользователю необходимо выбрать одно из направлений - креатив или логика, и обозначить нишу, в числе которых могут быть менеджмент, дизайн, бизнес-аналитика, экология, научная деятельность, архитектура, спорт, компьютерные игры, мода. Если желаемого направления нет, его можно добавить на платформу. Финальный шаг - выбор условий для старта: без стартового капитала, своими силами, с быстрой окупаемостью, в качестве пассивного дохода или работая из дома.
Результаты, которые представляет платформа, включают саму идею, возможные варианты названия бизнеса, конкурентные преимущества, описание стартового капитала и оценку перспективности. Сгенерированные идеи пользователей попадают в единую базу, где другие пользователи смогут оценивать потенциальные бизнес-проекты.
"Нейросети и искусственный интеллект сегодня - одни из самых вирусных тем, поэтому мы уверены, что разработанный продукт не только привлечет большое внимание молодых предпринимателей, но и заставит менее активную аудиторию рассмотреть предпринимательство как потенциальную деятельность. Выбирая идеи или оценивая их на платформе, молодой человек примеряет их на себя, создавая ассоциацию с ролью будущего предпринимателя. Конечно, не стоит полностью доверять искусственному интеллекту при создании бизнес-стратегий, но для поиска новых идей и зон роста "Конструкториум АI" точно будет полезен", - приводятся в сообщении слова руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно.
Платформа "Конструкториум" - это единая точка навигации, поддержки и обучения предпринимателей в возрасте от 14 до 24 лет. Сервис аккумулирует федеральные и региональные меры поддержки молодых предпринимателей, позволяет подобрать команду для реализации своего стартапа или изучить вакансии в запускаемых проектах, ознакомиться с особенностями патентования результатов интеллектуальной деятельности, а также активно использовать образовательный блок по бизнес-направлениям. В связке с платформой функционирует частный венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", капитал которого составляет 1 млрд рублей. Объем инвестиций в проекты молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 24 лет может составлять от 500 тыс. до 50 млн рублей.