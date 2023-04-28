В РФ разработали платформу для генерации бизнес-идей на основе ИИ

"Нейросети и искусственный интеллект сегодня - одни из самых вирусных тем, поэтому мы уверены, что разработанный продукт не только привлечет большое внимание молодых предпринимателей, но и заставит менее активную аудиторию рассмотреть предпринимательство как потенциальную деятельность. Выбирая идеи или оценивая их на платформе, молодой человек примеряет их на себя, создавая ассоциацию с ролью будущего предпринимателя. Конечно, не стоит полностью доверять искусственному интеллекту при создании бизнес-стратегий, но для поиска новых идей и зон роста "Конструкториум АI" точно будет полезен", - приводятся в сообщении слова руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно.