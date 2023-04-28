Доказаны частые лесные пожары в Антарктиде в эпоху динозавров

Палеонтологи доказали частое возникновение лесных пожаров в Антарктиде в эпоху динозавров
Ученые подтвердили, что 75 миллионов лет назад Антарктида страдала от частых лесных пожаров. Об этом сообщает Чилийский антарктический институт.
Несмотря на то, что в настоящее время Антарктический континент представляет собой большой изолированный массив суши в Южном полушарии, он не всегда занимал это географическое положение, а климат не всегда был морозным. На протяжении геологических эпох эта земля перемещалась и изменялась в результате постоянных тектонических движений, занимая различные положения на земном шаре. Когда климат Антарктиды был более теплым, в ней росли леса и проживало огромное множество видов живых существ.
Жозелин Манфруа и ее коллеги доказали, что в эпоху динозавров, 75 миллионов лет назад, в Антарктиде непрерывно возникали лесные пожары. Эти пожары по большей части были связаны с вулканической активностью. К таким выводам авторы пришли, изучив палеонтологические образцы острова Кинг-Джордж Шетландского архипелага. Эти образцы представляют собой обугленные и окаменелые части растений, в основном — голосеменных. Проведение химического анализа также позволило выяснить, что именно подожгло эти деревья.
«Интенсивный вулканизм мелового периода, породивший значительную часть пластов горных пород Антарктиды, также был движущей силой лесных пожаров. Однако вопреки тому, что можно себе представить, это не были потоки расплавленной лавы, поглотившие растительность, а скорее контакт растительности с нагретыми облаками пепла, извергнутыми вулканами. Эти нагретые облака пепла достигли лесов, вызвав природные пожары», — сообщают ученые.