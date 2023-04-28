Доказаны частые лесные пожары в Антарктиде в эпоху динозавров

Ученые подтвердили, что 75 миллионов лет назад Антарктида страдала от частых лесных пожаров. Об этом сообщает Чилийский антарктический институт.

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Несмотря на то, что в настоящее время Антарктический континент представляет собой большой изолированный массив суши в Южном полушарии, он не всегда занимал это географическое положение, а климат не всегда был морозным. На протяжении геологических эпох эта земля перемещалась и изменялась в результате постоянных тектонических движений, занимая различные положения на земном шаре. Когда климат Антарктиды был более теплым, в ней росли леса и проживало огромное множество видов живых существ.

Жозелин Манфруа и ее коллеги доказали, что в эпоху динозавров, 75 миллионов лет назад, в Антарктиде непрерывно возникали лесные пожары. Эти пожары по большей части были связаны с вулканической активностью. К таким выводам авторы пришли, изучив палеонтологические образцы острова Кинг-Джордж Шетландского архипелага. Эти образцы представляют собой обугленные и окаменелые части растений, в основном — голосеменных. Проведение химического анализа также позволило выяснить, что именно подожгло эти деревья.