Telegram обжалует решение суда в Бразилии о запросе данных пользователей
Мессенджер Telegram обжалует решение суда в Бразилии, который запросил у платформы данные пользователей. Об этом у себя на канале сообщил основатель Павел Дуров.
Ранее стало известно, что бразильский суд постановил приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных площадкой полиции. Также мессенджер оштрафовали на один миллион реалов (около 200 тысяч долларов) в день.
По словам Дурова, суд Бразилии запросил данные, которые соцсеть «технологически не может получить».
«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного вердикта. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», — написал он.
Дуров отметил, что миссия Telegram заключается в «сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру». Поэтому если власти стран идут вразрез с этим или предъявляют технологически невыполнимые требования, то мессенджеру «приходиться покидать эти рынки». В качестве примера он привел Китай, Иран и Россия, где соцсеть запрещали из-за ее «принципиальной позиции в вопросе прав человека».