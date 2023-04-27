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Telegram обжалует решение суда в Бразилии о запросе данных пользователей

Мессенджер Telegram обжалует решение суда в Бразилии, который запросил у платформы данные пользователей. Об этом у себя на канале сообщил основатель Павел Дуров.

Telegram обжалует решение суда в Бразилии о запросе данных пользователей
© РИА Новости

Ранее стало известно, что бразильский суд постановил приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных площадкой полиции. Также мессенджер оштрафовали на один миллион реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

По словам Дурова, суд Бразилии запросил данные, которые соцсеть «технологически не может получить».

«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного вердикта. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», — написал он.

Дуров отметил, что миссия Telegram заключается в «сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру». Поэтому если власти стран идут вразрез с этим или предъявляют технологически невыполнимые требования, то мессенджеру «приходиться покидать эти рынки». В качестве примера он привел Китай, Иран и Россия, где соцсеть запрещали из-за ее «принципиальной позиции в вопросе прав человека».

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