Telegram обжалует решение суда в Бразилии о запросе данных пользователей

Мессенджер Telegram обжалует решение суда в Бразилии, который запросил у платформы данные пользователей. Об этом у себя на канале сообщил основатель Павел Дуров.

Ранее стало известно, что бразильский суд постановил приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных площадкой полиции. Также мессенджер оштрафовали на один миллион реалов (около 200 тысяч долларов) в день.

По словам Дурова, суд Бразилии запросил данные, которые соцсеть «технологически не может получить».

«Мы обжалуем это решение и с нетерпением ожидаем окончательного вердикта. Чего бы это ни стоило, мы будем отстаивать интересы наших пользователей в Бразилии и их право на приватное общение», — написал он.