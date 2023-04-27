Стало известно, когда МКС сведут с орбиты

Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Нельсон сделал во время бюджетных слушаний в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США. По его словам, срок службы станции подходить к концу и к 2030 году МКС уже достаточно сильно устареет. При этом последующая работа на околоземной орбите будет вестись на частных космических станциях.