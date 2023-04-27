Мужчина выиграл в лотерею благодаря ChatGPT: робот подобрал выигрышные номера

В Таиланде мужчина стал популярным после того, как рассказал свою историю выигрыша в лотерею.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам Паттавикорна Бунрина, он получил от чат-бота выигрышную комбинацию чисел на основе расчётов с определёнными параметрами.

В TikTok-видео мужчина рассказал, что задал чат-боту несколько гипотетических вопросов и предоставил ему выигрышные числа предыдущих лет. В ответ чат-бот выдал ему числа 57, 27, 29 и 99.