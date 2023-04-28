Директор ФБР Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США

Директор ФБР США Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки рассказал, что у КНР в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны, передает ABC News.

"Если каждый из "киберагентов" и "разведаналитиков" ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой китайских хакеров все равно будет больше", - сказал он.

Рэй уточнил, что даже в этом случае у Китая все равно в 50 раз больше хакеров, чем у США. Кроме того, глава ФБР отметил, что масштабы исходящей от Китая киберугрозы превышают масштабы остальных крупных стран вместе взятых. Также, по словам Рэя, киберугрозы исходят от России, Ирана и КНДР. Ранее Financial Times написала, что утечки из Пентагона показали, что Китай разрабатывает кибероружие для захвата спутников противника.