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1 час назад

Директор ФБР Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США

Газета.Ruиещё 2

Директор ФБР США Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки рассказал, что у КНР в 50 раз больше хакеров, работающих на власти страны, передает ABC News.

Директор ФБР Рэй: у КНР в 50 раз больше хакеров, чем у США
Фото: UnsplashUnsplash

"Если каждый из "киберагентов" и "разведаналитиков" ФБР будет заниматься исключительно китайской киберугрозой китайских хакеров все равно будет больше", - сказал он.

Рэй уточнил, что даже в этом случае у Китая все равно в 50 раз больше хакеров, чем у США. Кроме того, глава ФБР отметил, что масштабы исходящей от Китая киберугрозы превышают масштабы остальных крупных стран вместе взятых. Также, по словам Рэя, киберугрозы исходят от России, Ирана и КНДР. Ранее Financial Times написала, что утечки из Пентагона показали, что Китай разрабатывает кибероружие для захвата спутников противника.

Наука и техника,Пентагон,ФБР,
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