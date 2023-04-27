$81.56-0.0790.20+0.06
16 минут назад

Глава НАСА рассказал об «иронии» в сотрудничестве России и США в сфере космоса

Lenta.ru

США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, пишет ТАСС.

Глава НАСА рассказал об «иронии» в сотрудничестве России и США в сфере космоса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, США не могут отказаться от сотрудничества с Россией по космической программе.

«Одна из величайших ироний состоит в том, что мы можем так сильно враждовать с российским правительством и президентом РФ Владимиром Путиным из-за непростительных вещей, происходящих на Украине, и при этом иметь совместную с россиянами космическую программу», — назвал он причину совместной работы.

Нельсон рассказал, что американская сторона со времен холодной войны поддерживает «с россиянами сотрудничество по гражданской космической программе».

Ранее Нельсон заявил, что работа про проекту Международной космической станции (МКС) между НАСА и «Роскосмосом» может продлиться до 2030 года.

Наука и техника,Билл Нельсон,Владимир Путин,Роскосмос,NASA,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий