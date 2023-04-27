Глава НАСА рассказал об «иронии» в сотрудничестве России и США в сфере космоса

«Одна из величайших ироний состоит в том, что мы можем так сильно враждовать с российским правительством и президентом РФ Владимиром Путиным из-за непростительных вещей, происходящих на Украине, и при этом иметь совместную с россиянами космическую программу», — назвал он причину совместной работы.