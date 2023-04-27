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SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink. Об этом сообщила американская компания SpaceX, передает «Интерфакс».

SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink
© Lenta.ru

Первая многоразовая ступень Falcon 9 через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане. Створки обтекателя головной части ракеты поднимет из воды специальное спасательное судно SpaceX.

Этот запуск стал 13-м в рамках проекта Starlink с начала 2023 года. SpaceX уже вывела на орбиту почти 4,3 тысячи аппаратов. Из них более 3,9 тысячи спутников остаются на орбите в рабочем состоянии.

Запуск Falcon 9 со стартовой площадки SLC-4E на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии планировали осуществить 25 апреля, но старт перенесли.

20 апреля прототип многоразовой транспортной системы Starship взорвался на четвертой минуте полета. Одноименный космический корабль (образец Ship 24) не смог отделиться от носителя Super Heavy.

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