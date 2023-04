SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink

Первая многоразовая ступень Falcon 9 через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане. Створки обтекателя головной части ракеты поднимет из воды специальное спасательное судно SpaceX.