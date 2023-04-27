SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 46 спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети Starlink. Об этом сообщила американская компания SpaceX, передает «Интерфакс».

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Первая многоразовая ступень Falcon 9 через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане. Створки обтекателя головной части ракеты поднимет из воды специальное спасательное судно SpaceX.

Этот запуск стал 13-м в рамках проекта Starlink с начала 2023 года. SpaceX уже вывела на орбиту почти 4,3 тысячи аппаратов. Из них более 3,9 тысячи спутников остаются на орбите в рабочем состоянии.

Запуск Falcon 9 со стартовой площадки SLC-4E на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии планировали осуществить 25 апреля, но старт перенесли.