Не важно, какая у вас камера в смартфоне: Google включит высокое качество видеозвонков только за деньги
Google продолжает добавлять функции, давно востребованные пользователями и уже доступные у конкурентов, в свои сервисы.
Недавно Google Authenticator обзавёлся облачной синхронизацией аккаунтов, а теперь в Google Meet появилась поддержка видеозвонков в разрешении 1080p, аналогично Zoom и Microsoft Teams. Правда, есть одно «но».
Доступ к новой функции получат лишь обладатели платных подписок компании. Речь идёт об определённых тарифах Workspace и Google One.
При этом видеозвонки в разрешении 1080p доступны только в веб-версии Google Meet, и их возможность использования зависит также от веб-камеры компьютера.
По словам представителей Google, отправка видео в 1080p требует дополнительной пропускной способности. То есть при слабой интернет-связи сервис автоматически скорректирует разрешение видео в худшую сторону.