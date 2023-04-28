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Не важно, какая у вас камера в смартфоне: Google включит высокое качество видеозвонков только за деньги

Google продолжает добавлять функции, давно востребованные пользователями и уже доступные у конкурентов, в свои сервисы.

В Google Meet появилась поддержка видеозвонков в разрешении 1080p
© Ferra.ru

Недавно Google Authenticator обзавёлся облачной синхронизацией аккаунтов, а теперь в Google Meet появилась поддержка видеозвонков в разрешении 1080p, аналогично Zoom и Microsoft Teams. Правда, есть одно «но».

Доступ к новой функции получат лишь обладатели платных подписок компании. Речь идёт об определённых тарифах Workspace и Google One.

При этом видеозвонки в разрешении 1080p доступны только в веб-версии Google Meet, и их возможность использования зависит также от веб-камеры компьютера.

По словам представителей Google, отправка видео в 1080p требует дополнительной пропускной способности. То есть при слабой интернет-связи сервис автоматически скорректирует разрешение видео в худшую сторону.

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