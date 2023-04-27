$81.56-0.0790.20+0.06

Девушка нашла на кукурузном поле монеты викингов тысячелетней давности

В Дании девушка нашла около 300 монет эпохи викингов на кукурузном поле с помощью металлоискателя. Об этом сообщает The Guardian.

Девушка нашла на кукурузном поле монеты викингов тысячелетней давности
© Lenta.ru

Серебряные монеты тысячелетней давности были найдены осенью 2022 года в восьми километрах от кругового замка викингов Фюркат. По мнению специалистов, они датируются 980-ми годами. Клад состоит из датских, арабских и немецких монет, а также ювелирных изделий шотландского и ирландского происхождения.

Артефакты будут выставлены в историческом музее в городе Ольборг в июле. Девушка, сделавшая находку, получит денежное вознаграждение, размер которого пока не разглашается.

«Подобные клады — большая редкость», — утверждает Кристиан Норбах, директор музея.

Он добавил, что найденные монеты и ювелирные изделия позволят глубже изучить историю викингов.

Археологи продолжат раскопки на кукурузном поле осенью 2023 года после сбора урожая. Они надеются найти места захоронения и дома тех, кто владел сокровищами. Отмечается, что викинги верили, что, закопав сокровища, они смогут найти их после смерти.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел в поле древнее саксонское кольцо, стоимость которого оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей). Кольцо толщиной 20 миллиметров весит 7 граммов, украшено сложным узором и инкрустировано красными гранатами в форме креста.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий