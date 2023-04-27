Астрономы впервые получили снимок черной дыры с испускаемой из нее струей материи

Международной команде астрономов впервые удалось получить снимок черной дыры и бьющей из нее струи материи — джетом. Об этом сообщает Space.com.

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По данным издания, попавшая на снимок черная дыра находится в центре галактики Мессье 87. Главной особенностью изображения стал джет, поскольку ранее не удавалось одновременно запечатлеть и черную дыру и бьющую из него материю. В связи с этим астрономы только в теории знали, что черные дыры могут выпускать джеты, но теперь это получило подтверждение и позволит ученым глубже понимать данный механизм.

Галактика М87 находится в 55 миллионах световых лет от Земли. При этом черная дыра, попавшая на снимок, в 6,5 миллиарда раз массивнее Солнца.