Астрономы впервые получили снимок черной дыры с испускаемой из нее струей материи
Международной команде астрономов впервые удалось получить снимок черной дыры и бьющей из нее струи материи — джетом. Об этом сообщает Space.com.
По данным издания, попавшая на снимок черная дыра находится в центре галактики Мессье 87. Главной особенностью изображения стал джет, поскольку ранее не удавалось одновременно запечатлеть и черную дыру и бьющую из него материю. В связи с этим астрономы только в теории знали, что черные дыры могут выпускать джеты, но теперь это получило подтверждение и позволит ученым глубже понимать данный механизм.
Галактика М87 находится в 55 миллионах световых лет от Земли. При этом черная дыра, попавшая на снимок, в 6,5 миллиарда раз массивнее Солнца.
Ранее исследователи из университетов Шеффилда и Хартфордшира раскрыли тайну образования квазаров — самых ярких объектов во Вселенной. Данное явление оставалось загадкой на протяжении 60 лет. Теперь же известно, что квазары образуются в результате столкновения галактик и происходящего в этот момент смещения газа в центр, где находятся сверхмассивные черные дыры.