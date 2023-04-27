Разработчики случайно открыли доступ к нейросети GPT-4 всем желающим

Разработчик специальных программ для бесплатного использования нейросетей рассказал, что благодаря найденной им уязвимости в коде языковой модели версий GPT-3.5 и GPT-4 от Open AI, любой может использовать её без каких-либо ограничений.

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Псевдоним разработчика xtekky. Используя уязвимость в продукте Open AI, он создал бесплатный интерфейс GPT4Free, который опубликовал на сервисе для разработчиков GitHub.

Использование этого проекта нарушает правила Open AI не только возможностью обхода платной лицензии, но и наличием тегов для атак на код системы. При этом автор GPT4Free утверждает, что его приложение используется только для образовательных целей.