$81.56-0.0790.20+0.06

Российских охранников будут обучать в виртуальной реальности

Новая платформа виртуальной реальности (VR) для обучения сотрудников службы безопасности, отвечающих за безопасность в местах скопления людей, была разработана компанией ForseeTech.

Российских охранников будут обучать в виртуальной реальности
© Ferra.ru

Технология поможет обучить профессионалов быстро определять потенциальных нарушителей и оценивать ситуацию в чрезвычайных ситуациях. Она предназначена для помощи сотрудникам службы безопасности, работающим в метро, аэропортах, на вокзалах, в школах и других местах большого скопления людей.

Платформа сочетает теоретическую и практическую подготовку, предоставляя студентам возможность применить полученные знания в области массового профилирования. Они научатся сохранять бдительность и внимательность при выявлении подозрительных лиц в местах массового скопления людей.

Платформа виртуальной реальности может воссоздать любую обстановку, включая погодные условия, поведение толпы и конкретных людей, чтобы обеспечить погружение в среду.

Исследовательский центр корпоративной безопасности (CSRC) обеспечивает методологическую основу проекта, а Way2Win, разработчик проектов дополненной и виртуальной реальности, отвечает за техническую часть.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий