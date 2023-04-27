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Разработчик с помощью уязвимости GPT-4 открыл бесплатный доступ к нейросети

Разработчик с ником xtekky, используя уязвимость в GPT-4, открыл всем желающим неограниченный и бесплатный доступ к чат-ботам на базе GPT-4 и его предшественника GPT-3.5. Об этом сообщает TechCrunch.

Разработчик с помощью уязвимости GPT-4 открыл бесплатный доступ к нейросети
© globallookpress.com

На портале отметили, что базовый тариф GPT-4 составляет 0,03 доллара за 1000 токенов «подсказок» (примерно 750 слов) и 0,06 долларов за 1000 токенов «завершения» (также около 750 слов). Доступ к GPT-3.5 обходится дешевле — 0,002 доллара за 1000 токенов.

Созданный xtekky эксплойт GPTFree, не обходит механизмы платного доступа к платформе OpenAI, а «обманывает» API, заставляя платформу считать, что запросы поступают от ресурсов, к которым привязаны платные учетные записи, в том числе поисковых систем You.com, WriteSonic и Quora Poe.

В разговоре с TechCrunch разработчик пояснил, что изначально занимался реверс-инжинирингом приватных API OpenAI ради развлечения, но затем решил дать альтернативу людям, которые не имеют средств для использования нейросетей. Также, по его словам, проект предназначен только для образовательных целей и он намерен поддерживать его даже если его попытаются засудить.

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