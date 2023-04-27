Раскрыты опасные для природы последствия взрыва мегаракеты Starship

Запуск мегаракеты Starship компании SpaceX Илона Маска, которая взорвалась на четвертой минуте полета, привел к пожару на территории к югу от государственного парка Бока-Чика. Опасные для природы последствия инцидента раскрыла Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS), передает CNBC .

По данным службы, огонь охватил территорию в 1,4 гектара. На данный момент представители FWS не обнаружили там ни мертвых птиц, ни животных. Однако стартовая площадка находится близко к местам обитания такого исчезающего вида птиц, как желтоногий зуек.

«Последствия запуска включают в себя многочисленные крупные куски бетона, листы нержавеющей стали, металлические части и другие предметы, которые были отброшены на тысячи футов. Вместе с тем образовалось облако пыли», — заявили в службе.

Starship является самой мощной и большой (120 метров в высоту) из всех когда-либо построенных ракет. Сверхмощная ракета стартовала с площадки на побережье Техаса в четверг, 20 апреля, в 16:33 (по московскому времени). В задачи испытания входили старт, отделение ступени и полет прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 километров. Однако на высоте 38 километров начались проблемы: несколько двигателей отказали, ракета вошла в неконтролируемую вибрацию и была уничтожена после того, как отказала система отделения ступеней.