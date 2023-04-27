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Первая турецкая АЭС: что нужно знать об электростанции «Аккую»

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую»: по планам выработка энергии на станции начнется в следующем году. Кратко рассказываем все, что нужно знать о проекте.

АЭС «Аккую» — первая турецкая атомная электростанция, строительство которой началось в апреле 2018 года. Она расположена в городе Гюльнар на средиземноморском побережье Турции и состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4800 МВт (по 1200 МВт на блок). Стоимость строительства электростанции оценивается примерно в $22 млрд.

Турция рассчитывает, что «Аккую» сможет обеспечивать 10% энергетических потребностей страны, однако проект примечателен не только этим. Строительство электростанции стало возможным благодаря российско-турецкому межправительственному соглашению, в рамках которого РФ создала на территории Турецкой Республики АО «Аккую Нуклеар».

Корпорация «Росатом» владеет практически стопроцентной долей в этой организации, а строительством проекта полностью занимаются российские предприятия. Таким образом, АЭС «Аккую» — первый в мире проект своего рода, реализуемый по модели build-own-operate.

В 2015 году из-за обострения российско-турецких отношений возник риск отмены проекта «Аккую», однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна не намерена отказываться от АЭС несмотря на давление со стороны Евросоюза. В 2017 году «Аккую Нуклеар» получила лицензию на генерацию электроэнергии до 15 июня 2066 года (на протяжении 49 лет). Изначально планировалось передать 49% предприятия частным турецким компаниям, однако они вышли из проекта из-за разногласий по коммерческим вопросам.

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