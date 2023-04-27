Сокровища викингов времен Харальда Синезубого найдены в Дании

В Дании группа археологов-любителей при помощи металлоискателей обнаружила два клада эпохи викингов, которые были закопаны всего в нескольких метрах друг от друга сравнительно недалеко от руин замка Фюркат в городе Хобро, на севере страны.

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Об открытии рассказывает Arkeonews. Клады нашли трое молодых людей, которые обследовали окрестности замка Фюркат. Последний имел кольцевую структуру. Он был построен примерно в 980 году нашей эры, причем его строителем, вероятно, был легендарный король викингов Харальд Синезубый.

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Археологам-любителям в какой-то степени повезло. Клады были найдены на территории сельскохозяйственного поля. Во время последней вспашки часть содержимого этих кладов была разбросана фактически по поверхности земли. Случайно вскрытые тайники содержали настоящие сокровища, в том числе множество мелких серебряных монет и разрезанных на кусочки серебряных украшений. Эти фрагменты, как предполагают исследователи, могли использоваться в качестве платежного средства, причем их номинал определялся по весу.

Находка была сделана еще осенью прошлого года, но только сейчас о ней стало известно. Анализ артефактов позволил установить, что клады были закопаны в 900-е годы нашей эры. Это был тот исторический период, когда король Харальд Синезубый объединил Данию и Норвегию. Всего в составе кладов насчитывается свыше 300 различных предметов, в том числе датские, немецкие и арабские монеты, а также серебряные шарики и булавка.

"Обнаружение сразу двух кладов с серебряными сокровищами уже само по себе представляет собой совершенно фантастическую историю, но найти их зарытыми в поселении всего в восьми километрах от замка викингов Харальда Синезубого - это невероятно интересно, - говорит археолог и инспектор музеев Северной Ютландии Торбен Триер Кристиансен. - Ведь эти монеты могут быть связаны с королем".