В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального сервиса Spotify наблюдаются в четверг в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 44% сообщивших о неполадках пользователей отмечают трудности в работе сайта, 34% испытывают трудности с функционированием приложения, еще 22% жалуются на проблемы в передаче потокового аудио. Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Канады и Аргентины.