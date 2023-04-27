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В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального сервиса Spotify наблюдаются в четверг в некоторых странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Spotify произошел сбой
© globallookpress.com

Согласно его данным, 44% сообщивших о неполадках пользователей отмечают трудности в работе сайта, 34% испытывают трудности с функционированием приложения, еще 22% жалуются на проблемы в передаче потокового аудио. Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Канады и Аргентины.

11 апреля 2022 года Spotify полностью приостановил свою деятельность в РФ.

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