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Учёные предложили высаживать на Марсе генно-модифицированный рис

Генно-модифицированный рис может стать первым растением, выращенным на Марсе. Такое заявление сделали исследователи из Университета Арканзаса. По их словам, эта культура наиболее пригодна для выживания в марсианской почве. Об этом пишет Limonnews.

Учёные предложили высаживать на Марсе генно-модифицированный рис
© FBM.ru

Отмечено, что грунт Красной планеты содержит перхлоратные соли. Эти вещества опасны для здоровья людей, а также токсичны для растений.

Учёные сделали марсианскую почву, в которой вырастили три сорта риса: один дикий и два генетически отредактированных. Искусственные мутации помогали им лучше справляться со стрессом, который был вызван засухой, дефицитом сахара и засолением.

Выяснилось, что рис может взойти на марсианском грунте, но растёт хуже, чем в земной почве. Модифицированные растения смогли укорениться при содержании перхлоратных солей в 1 грамм на кг. Но при содержании солей в 3 грамма и выше ни одно растение не прижилось.

Специалисты собираются продолжать эксперименты. По их словам, такие исследования принесут пользу и до начала колонизации Марса. Так, они предоставят возможности вывести растения, устойчивые к неблагоприятным условиям.

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