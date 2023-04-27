Депутат Миронов решил отозвать обращение в Генпрокуратуру о проверке авторов ИИ Kandinsky

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что готов отозвать свое обращение в Генеральную прокуратуру на предмет проверки деятельности «Сбербанка» по разработке нейросети Kandinsky. Об этом политик написал в своем Telegram-канале. Ранее Миронов пожаловался на то, что искусственный интеллект российской IT-компании «формирует заведомо негативный образ России» при обработке запросов на тему РФ и Украины.

В новом посте Миронов написал, что понимает необратимость и необходимость развития нейросетей и поблагодарил «Сбербанк» за создание «нашего российского продукта». Также он добавил, что против России ведется информационная война, в рамках которой нейросети могут использоваться как во благо, так и во зло.

«Прекрасно понимаю, что, как и в любом новом проекте, есть недочеты, пробелы, неточности. Хочу отметить оперативную реакцию «Сбербанка» на мой пост. Уже вчера вечером по запросу «российский флаг» в 100% из 100% появлялся именно флаг Российской Федерации, что считаю прекрасным результатом нашей дискуссии», – написал политик.

По словам Миронова, после его критики в адрес ИИ Kandinsky в «Сбербанке» решили провести «содержательный аудит нейросети».

«В связи с этим готов отозвать свое обращение в Генеральную прокуратуру на предмет проверки деятельности «Сбербанка» по разработке нейросети Kandinsky», – заключил Миронов.