В NASA нашли способ продлить работу приборов «Вояджер-2» еще на три года

В NASA придумали способ, который позволит продлить работу приборов спутников «Вояджер» еще на три года. Как сообщает пресс-служба космического агентства, в прошлом году миссии исполнилось 45 лет и благодаря переходу на другой источник энергии зонды смогут проработать по меньшей мере до 2026 года.

Фото: NASA NASA

Бортовое оборудование аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» питалось от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), которые преобразовывают тепло от распада плутония в энергию. Процесс распада непрерывен и со временем в РИТЭГ начало заканчиваться топливо.

В NASA подчеркнули, что до сих пор падение энергоснабжения не влияло на научные способности миссии, однако для компенсации дефицита электричества инженеры отключали все другие элементы системы, которые не нужны для поддержания полета аппарата. Тем не менее, сейчас оставшиеся в РИТЭГ запасы подходят к концу.

Эксперты смогли найти выход из ситуации и найти еще один резерв — систему стабилизации питания со своим источником электричества. Это часть защиты контура питания от скачков и перепадов напряжения, которая должна уберегать чувствительное оборудование от выхода из строя. На борту «Вояджеров» такая система практически не работала, поскольку в этом не было необходимости — питание от основного источника всегда было качественным.

Это оставшееся электричество инженеры решили использовать для подпитки научных приборов. Возможные скачки напряжения больше будет нечем компенсировать, однако, в этом, скорее всего, не будет необходимости — аппарат уже провел некоторое время под наблюдением команды при отключенной функции и продолжил работать.