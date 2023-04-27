Россиянам раскрыли неочевидные признаки взлома смартфона

Быстрая разрядка телефона, подвисания и возникновения скриншотов, которые пользователь не делал, могут быть сигналами взлома гаджета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по гаджетам Кирилла Ситнова.

"Зависание без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность вашего смартфона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга", – указал он.

По словам эксперта, если при недолгом пользовании телефоном батарея начинает быстро разряжаться, то это может быть признаком посторонних фоновых процессов. Также собеседник издания предупредил о кейлогере, который способен получить доступ к микрофону или экрану.

"Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт", – отметил он.

Возникновение новых приложений, которые запрашивают доступ к файловой системе, микрофону и камере также является признаком взлома смартфона. В случае нахождения таких программ их стоит удалить и отозвать права доступа, посоветовал Ситнов.

Однако если телефон работает хорошо, но приложения вылетают, то причиной может быть сбой файловой системы.