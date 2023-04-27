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50 минут назад

Эксперт рассказал о неочевидных признаках взлома смартфона

Москва24иещё 1

Быстрая разрядка телефона, подвисания и возникновения скриншотов, которые пользователь не делал, могут быть сигналами взлома гаджета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по гаджетам Кирилла Ситнова.

Россиянам раскрыли неочевидные признаки взлома смартфона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Зависание без причины может быть связано со сторонним программным обеспечением, которое использует вычислительную мощность вашего смартфона. Например, для генерации интернет-трафика или майнинга", – указал он.

По словам эксперта, если при недолгом пользовании телефоном батарея начинает быстро разряжаться, то это может быть признаком посторонних фоновых процессов. Также собеседник издания предупредил о кейлогере, который способен получить доступ к микрофону или экрану.

"Этот тип взлома используется для перехвата персональных данных: паролей или данных банковских карт", – отметил он.

Возникновение новых приложений, которые запрашивают доступ к файловой системе, микрофону и камере также является признаком взлома смартфона. В случае нахождения таких программ их стоит удалить и отозвать права доступа, посоветовал Ситнов.

Однако если телефон работает хорошо, но приложения вылетают, то причиной может быть сбой файловой системы.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал, что практически каждое устройство и приложение является инструментом для отслеживания геолокации пользователя. Сбор данных о геолокации возможен также через комбинацию данных с вышек сотовой связи. Для того чтобы обезопасить смартфон от сбора метаданных, необходимо ограничить доступ приложений к информации о геолокации, посоветовал он.

Наука и техника,Валерий Степанов,
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