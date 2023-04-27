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40 минут назад

Японская Ispace официально признала миссию по высадке на Луну неудачной

Елена Прошина

Японская компания Ispace официально подтвердила, что миссия первого частного коммерческого корабля на Луну закончилась неудачно. Об этом пишет Slash Gear.

Японская Ispace официально признала миссию по высадке на Луну неудачной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Модуль Ispace должен был совершить посадку на Луну 26 апреля, однако перед самым приземлением связь между ним и Центром управления полетами в Нихонбаси в Токио была потеряна. Анализ уровня топлива на борту указывал на то, что вероятной причиной является быстрый спуск к поверхности Луны и столкновение с ней.

«Было установлено, что существует высокая вероятность того, что посадочный модуль в конечном итоге совершил жесткую посадку на поверхность Луны», — говорится в сообщении компании.

Чтобы понять причину неисправности, необходимо провести дополнительную проверку. Однако в компании считают, что несмотря на такой итог, свою функцию миссия полностью выполнила, так как были получены большой объем данных и опыта.

Извлеченные уроки Ispace планирует использовать во второй и третьей миссиях, которые запланированы на 2024 и 2025 годы. Президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хироши Ямакава уже заявил, что агентство будет продолжать добиваться устойчивого прогресса вместе с Ispace.

В долгосрочной перспективе Ispace намерена построить возобновляемый трех-пятимесячный график доставки лунных полезных грузов, использующих низкоэнергетический орбитальный путь. Бренд уже работает с финансированием программы НАСА Commercial Lunar Payload Services.

Напомним, модуль Hakuto-R был запущен в космос 1 декабря 2022 года на борту SpaceX Falcon 9. Он должен был приземлиться на поверхности Луны примерно в 1:40 утра 26 апреля. После успешной посадки корабль намеревался выпустить марсоход под названием Rashid, построенный космическим агентством ОАЭ.

Наука и техника,ЦУП,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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