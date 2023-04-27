Ученые выяснили, от чего зависит риск совершения самоубийства

Специалисты Чикагского университета установили связь между риском совершения самоубийства и социальной уязвимостью. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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Социальная уязвимость – это понятие, характеризующее состояние групп лиц, находящихся в социальной изоляции, в основном из-за социально-экономических факторов. Некоторые из основных характеристик: это неустойчивые условия жилья и санитарии, подверженность насилию, отсутствие доступа к качественному медицинскому обслуживанию, средств к существованию и отсутствие близкого окружения и возможности трудоустройства.

Социальная уязвимость тесно связана с более высоким риском самоубийства. Показатели самоубийств удваиваются, если сравнивать между собой наименее и наиболее социально уязвимые округа.

К таким выводам ученые пришли изучив все вышеперечисленные показатели из 17 репрезентативных баз данных людей по округам. Все данные были загружены в модель, которая оценивает уровень социальной уязвимости каждого человека, тем самым показывая, насколько человек может пережить то или иное событие и справиться с долгосрочными проблемами.