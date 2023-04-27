Будущие смартфоны могут получить выдвижные клавиатуры на дисплее

Вспомните, как покойный Стив Джобс представил iPhone в 2007 году, акцентируя внимание на сенсорном экране, который избавляет от необходимости использования фиксированной QWERTY-клавиатуры.

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Несмотря на преимущества виртуальной клавиатуры, некоторые пользователи до сих пор предпочитают её физическое воплощение.

Но что если объединить два противоборствующих лагеря? Исследователи из Карнеги-Меллонского университета разрабатывают технологию, которая может совместить обе возможности.

Команда Future Interfaces Group работает над проектом под названием Flat Panel Haptics. В своей статье, представленной на конференции по человекокомпьютерному взаимодействию ACM CHI в Гамбурге, специалисты описали использование встроенных электроосмотических насосов, которые могут временно создавать кнопки на OLED-дисплеях.

OLED-дисплеи будут размещены поверх электроосмотических насосов, формируя выпуклость, достаточно великую, чтобы пальцы пользователей смартфонов могли различать кнопки.

Идея заключается в том, чтобы выпуклые кнопки появлялись на экране при выводе контента, обычно требующего виртуальной клавиатуры. Технология ещё далека от готовности к использованию, т.к. форма и размер этих выпуклых кнопок определяются заранее.