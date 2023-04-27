Телескоп CHIME поймал 25 необъяснимых радиовсплесков из космоса

Быстрые радиовсплески (FRB) являются одним из самых мощных астрономических явлений на сегодняшний день. Они представляют собой вспышки, которые за миллисекунду выделяют больше энергии, чем Солнце за три дня.

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Большинство всплесков длятся всего несколько миллисекунд. Но иногда астрономам удается зафиксировать повторяющиеся FRB.

В рамках нового исследования команда астрономов и астрофизиков из Канады, США, Австралии, Тайваня и Индии проанализировала данные радиотелескопа CHIME за 2019-2021 годы. Им удалось обнаружить свидетельства 25 ранее неизвестных повторяющихся FRB.

Исследователи до сих пор не могут объяснить происхождение вспышек. Считается, что некоторые из них порождены нейтронными звездами и черными дырами. Но часть вспышек не поддается никакой классификации.

Ученые надеются, что новые исследования позволят им установить истину. Телескоп CHIME охватывает диапазон частот от 400 до 800 МГц. За годы работы он зарекомендовал себя как «идеально подходящий» для поиска FRB. В августе 2021 года количество зарегистрированных им вспышек достигало 536.

В ходе нового исследовании ученые применили новую методику анализа его данных. Алгоритм искал множественные проявления активности в небе, происходящие одновременно и с похожей DMS (мерой рассеивания). В результате команде удалось обнаружить 25 новых повторяющихся источников. Их планируют более тщательно исследовать в ближайшем будущем, когда будут запущены более мощные радиотелескопы, сообщает The Astrophysical Journal.