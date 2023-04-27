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Минпромторг анонсировал постепенный отказ от некоторых видов упаковки

Отказ от пяти видов упаковки, который должен быть реализован в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", не будет резким, они будут выводиться из производства постепенно с 2024 года. Об этом сообщила заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Дарья Шевякина на площадке III Международного форума "Полимерный бизнес России" в Сочи.

Минпромторг анонсировал постепенный отказ от некоторых видов упаковки
© ТАСС

"Один из показателей этого проекта [федеральный проект "Экономика замкнутого цикла"] - это выбор пяти видов упаковки, которые с 2024 года попадут под определенные ограничения либо запрет. <...> Не надо воспринимать это, что мы скажем, что с завтрашнего дня вы не можете их производить. Это будет планомерная работа вместе с вами, и чем больше вы будете вовлекаться в эту работу, тем больше у нас с вами будет понимание вопроса", - сказала Шевякина.

Ранее сообщалось, что четыре программы нового федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" по увеличению вторичного сырья и снижению отходов утвердят летом. В этом федеральном проекте шесть направлений - сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для вторичной переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота неэкологичной упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение. Согласно целевым показателям, доля использования вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве достигнет 25%, строительстве - 20%, промышленности - 15%. Производство и потребление альтернативного топлива к 2025 году достигнут 1,8 млн тонн.

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