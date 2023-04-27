Минпромторг анонсировал постепенный отказ от некоторых видов упаковки

"Один из показателей этого проекта [федеральный проект "Экономика замкнутого цикла"] - это выбор пяти видов упаковки, которые с 2024 года попадут под определенные ограничения либо запрет. <...> Не надо воспринимать это, что мы скажем, что с завтрашнего дня вы не можете их производить. Это будет планомерная работа вместе с вами, и чем больше вы будете вовлекаться в эту работу, тем больше у нас с вами будет понимание вопроса", - сказала Шевякина.