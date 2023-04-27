В Саратовской области обнаружены новые древние захоронения

Одна курганная группа "Липовка" была обнаружена в Лысогорском районе. Ее «открыл» археолог Андрей Захариков. Специалисты полагают, что на этой территории могут находиться четыре кургана, относящиеся к периоду: III тысячелетие до н.э. – XIV век.