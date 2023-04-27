В Саратовской области обнаружены новые древние захоронения
Сокровищница уникальных разновременных палеонтологических и археологических памятников в Саратовской области пополнилась новыми находками.
На прошлой неделе в список выявленных объектов вошли две новые курганные группы, сообщает пресс-служба комитета культурного наследия региона.
Одна курганная группа "Липовка" была обнаружена в Лысогорском районе. Ее «открыл» археолог Андрей Захариков. Специалисты полагают, что на этой территории могут находиться четыре кургана, относящиеся к периоду: III тысячелетие до н.э. – XIV век.
Другая курганная группа - "Станция Красавка" – находится в Аткарском районе. Шесть курганов, датирующихся периодом от IV тысячелетия до н.э. до XV века, обнаружил археолог Алексей Ракушин.