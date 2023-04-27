Bloomberg: Boeing обнаружила дефект на самолетах 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила грубый дефект на самолетах модели Boeing 737 MAX, что может подорвать производство новых лайнеров и нарушить сроки их поставки клиентам. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, проблема в хвостовой части самолета была обнаружена случайно одним из сотрудников компании в процессе сборки самолета. Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что этот дефект практически невозможно обнаружить после завершения сборки, когда хвост самолета уже прикреплен к фюзеляжу.

Проблема может касаться сотен самолетов, построенных после 2019 года. Компания сообщила о необходимости ремонта 170 уже собранных лайнеров. Калхун уточнил, что ремонт одного готового самолета займет несколько недель, в то время как на исправление дефекта на самолете, находящемся на стадии сборки, уйдет всего несколько дней.

После обнаружения проблемы Boeing приостановила выпуск самолетов этой модели. Это создает риски для компании, намеренной увеличить объемы производства на 23% к концу 2023 года и удовлетворить спрос на поставки новых самолетов, тянущийся до 2030-х годов, уточняет агентство.