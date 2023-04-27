$81.63+0.0890.14+0.11

Bloomberg: Boeing обнаружила дефект на самолетах 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила грубый дефект на самолетах модели Boeing 737 MAX, что может подорвать производство новых лайнеров и нарушить сроки их поставки клиентам. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: Boeing обнаружила дефект на самолетах 737 MAX
© globallookpress.com

По его данным, проблема в хвостовой части самолета была обнаружена случайно одним из сотрудников компании в процессе сборки самолета. Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун заявил, что этот дефект практически невозможно обнаружить после завершения сборки, когда хвост самолета уже прикреплен к фюзеляжу.

Проблема может касаться сотен самолетов, построенных после 2019 года. Компания сообщила о необходимости ремонта 170 уже собранных лайнеров. Калхун уточнил, что ремонт одного готового самолета займет несколько недель, в то время как на исправление дефекта на самолете, находящемся на стадии сборки, уйдет всего несколько дней.

После обнаружения проблемы Boeing приостановила выпуск самолетов этой модели. Это создает риски для компании, намеренной увеличить объемы производства на 23% к концу 2023 года и удовлетворить спрос на поставки новых самолетов, тянущийся до 2030-х годов, уточняет агентство.

Ранее эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало впоследствии, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Boeing позднее внесла изменения в работу системы улучшения характеристик маневренности. США сняли запрет на использование Boeing 737 MAX в ноябре 2020 года, после чего возобновление эксплуатации этих самолетов одобрил ряд других стран.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий