Микробиологи раскрыли историю происхождения лагера

Микробиологи Мюнхенского технического университета раскрыли историю происхождения лагера – впервые напиток был приготовлен случайно на придворной пивоварне Hofbräuhaus в Шварцахе в Баварии в 1602 году. Результаты их работы были опубликованы в журнале FEMS Yeast Research.

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Лагер – это преимущественно светлое пиво, которое было сварено и выдержано при низкой температуре. В настоящее время это наиболее распространенный тип пива, доля которого в мировом потреблении доходит до 80%. Родиной напитка считают Баварию, однако точное место и время появления до сих пор оставались загадкой.

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По словам ученых, изначально на территории Германии употреблялся и варился эль, однако после появления нового вида дрожжей, Saccharomyces pastorianus (пивные дрожжи) в начале XVII века в стране начали варить пиво. Этот гибридный вид возник в результате скрещивания дрожжей верхнего брожения Saccharomyces cerevisiae и холодостойких Saccharomyces eubayanus. Ранее считалось, что S. cerevisiae была загрязнена дикими S. eubayanus. Однако ученые установили: это было не так. Именно S. cerevisiae загрязнила партию пива, сваренную на S. eubayanus, а не наоборот.

Изучив исторические записи, ученые предположили, что первым источников такого «загрязнения» была пивоварня в небольшом баварском городке Шварцах. В XVI веке в Богемии производился напиток, приготовленный на S. cerevisiae, и в Баварию его импортировали в огромных количествах. Чтобы снизить экономический ущерб от этого импорта, в 1548 году баварский правитель Вильгельм IV предоставил барону Гансу VI фон Дегенбергу привилегию варить и продавать пшеничное пиво в приграничных с Богемией районах.