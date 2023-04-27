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Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

Астероид 2006 HV5 размером около 300 метров сблизился с Землей на расстоянии 2,4 миллиона километров, что стало максимальным значением в XXI веке. Об этом сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей
© телеграм-канал KIAM & ISON

"Один из самых интересных околоземных астероидов этого месяца – 2006 HV5, 26 апреля подлетевший к нам на расстояние 2,4 миллиона километров (в 6,3 раза дальше Луны). <…> Текущее сближение с 2006 HV5 – одно из лучших в XXI веке", – говорится в сообщении.

Снимки подобного явления ученым удалось сделать с помощью 36-сантиметрового телескопа ISON-Kitab. Благодаря этому астрономы смогли уточнить орбиту астероида.

В следующий раз, как пояснили ученые, астероид окажется настолько близко к Земле только в апреле 2081 года.

Астрономы заметили астероид размером с римский Колизей

До этого телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал слияние двух галактик Вселенной. Слияние под названием Arp 220 находится в созвездии Змеи на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Оно стало причиной появления множества звезд.

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