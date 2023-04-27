Загадочный космический объект произвел мощные вспышки

Астрономы наблюдали загадочную маломассивную рентгеновскую двойную систему IGR J17407-2808 с помощью космических телескопов NuSTAR и XMM-Newton и обнаружили несколько быстрых всплесков высокоэнергетического излучения. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, который передает свое вещество компактной нейтронной звезде или черной дыре. На основе значения массы звезды-компаньона эти системы делятся на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

IGR J17407 2808 (J17407) был обнаружен 9 октября 2004 года международной гамма-астрономической лабораторией (INTEGRAL) и представляет собой LMXB, находящийся на расстоянии около 12,4 тысячи световых лет от Земли. Хотя в прошлом у J17407 было несколько необычайно быстрых и сильных вспышек, он оставался плохо изученным источником.

Ducci et al, 2023

Новые наблюдения застали J17407 в состоянии вспышечной активности, характеризующейся изменчивостью до трех порядков во временных масштабах, равных нескольким десяткам секунд. Рентгеновская двойная продемонстрировала несколько быстрых вспышек продолжительностью от 1 до 100 секунд с одним или несколькими пиками яркости излучения.