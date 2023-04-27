Сбер предоставит российским вузам доступ к вычислительным ресурсам для работы с GigaChat

Сбер приглашает до 10 научных команд из российских вузов стать участником в развитии сервиса GigaChat и получить ресурсы для экспериментов с дообучением и файнтюнингом нейросетевых моделей NeONKA, сообщает пресс-служба компании. Им предоставят бесплатный доступ к платформе ML Space и выделят необходимые для обучения GPU ресурсы.

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Отмечается, что команды вузов будут определены экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок через форму на сайте.

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По словам старшего вице-президента, CTO, руководителя блока «Технологии» Сбербанка Андрея Белевцева, сегодня генеративные модели, такие как ChatGPT, играют важную роль в бизнесе и обществе. Они помогают решать разные задачи — от анализа данных и создания прогнозов до автоматизации процессов, и помощи в принятии решений.

«Наша задача — поддержать развитие больших генеративных моделей в России. И особенно важно дать шанс молодым специалистам, которые готовы пробовать себя в таких амбициозных проектах», — заявил Белевцев.

Он выразил уверенность, что с поддержкой Сбера сильнейшие команды в области ИИ лучших вузов страны улучшат GigaChat и помогут сделать новую нейросеть по-настоящему умной и востребованной.

Ранее сообщалось, что Сбер вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat.

Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback.

Нейросеть Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на фактологические вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.