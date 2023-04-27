Физики создали самого тяжелого в мире кота Шредингера

Самого тяжелого в мире «кота Шредингера» представили ученые из Цюрихского технологического института в Швейцарии. Его вес достиг 16 микрограммов.

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Эксперимент был проведен путем вибрации 100 миллионов миллиардов атомов внутри сапфирового кристалла размером с песчинку. В результате возникла самая тяжелая в мире квантовая суперпозиция, поскольку кристалл одновременно колебался в двух разных направлениях.

Вес кристалла составлял всего 16 миллионных долей грамма. Но он оказался в триллионы раз тяжелее молекул, которые ранее достигали квантового состояния. По словам ученых, его даже можно увидеть невооруженным глазом.

Новый кристалл кота Шредингера может быть использован для создания более надежных квантовых компьютеров. Такие исследования также помогут выявить причины, по которым квантовые эффекты не наблюдаются в реальном мире.

В будущем ученые планируют еще больше увеличить массу кристалла кота Шредингера и создать макроскопические квантовые объекты, которые можно использовать для хранения информации в квантовых компьютерах, поиска гравитационных волн и темной материи, сообщает Science.

Понятие «кот Шредингера» появилось благодаря теоретическому эксперименту, описанному в 1935 году австрийским физиком Эрвином Шредингером. Он предполагал, что некий кот, заключенный в коробку с отравляющим веществом, может быть одновременно и жив, и мертв.