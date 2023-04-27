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56 минут назад

Apple удалила секретное послание от создателя биткоина

Газета.Ru

В бета-версии операционной системы macOS Ventura 13.4 от Apple разработчики компании удалили технический документ о биткоинах авторства Сатоши Накамото, который был скрыт в системных файлах. Об этом сообщает 9to5Mac.

Apple удалила секретное послание от создателя биткоина из macOS
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что секретный файл находился в папке Image Capture вместе с другими случайными документами, такими как PDF-файлы и изображения. Однако именно текстовый файл о биткоинах, как считается, был написан создателем самой популярной в мире криптовалюты.

«Эти файлы были частью внутреннего инструмента под названием «VirtualScanner.app», который позволял инженерам Apple имитировать процесс сканирования и экспорта документов и изображений фактически не нуждаясь в сканере», — рассказали журналисты.

По их словам, разработчики компании из Купертино фактически удалили из бета-версии не только файл, но и весь инструмент, который находился на стадии бета-тестирования.

В 9to5Mac уверены, что Apple не сохраняла документ от Накамото специально, чтобы его нашли обычные пользователи.

«Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что инженеры ранее не удосужились удалить этот инструмент из общедоступной версии macOS, поскольку он не содержал никакой конфиденциальной информации», — констатировали специалисты.

Впервые PDF-файл про биткоины был добавлен в macOS Mojave в 2018 году. Первым документ обнаружил блогер и дата-майнер Энди Байо в начале апреля этого года.

Наука и техника,Apple,
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